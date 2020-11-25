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Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал декрет о назначении Ингриды Шимоните на пост премьер-министра.
Президент Литвы назначил Шимоните премьер-министром
© LRPK / Robertas Dačkus

Декрет вступает в силу с 25 ноября.

Шимоните должна не позже чем в течение 15 дней составить кабинет министров и представить его членов на утверждение президенту.

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