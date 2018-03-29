О стремлении Литвы стать членом НАТО заговорили уже в период восстановления независимости, а первый визит литовской делегации в офис Альянса состоялся в мае 1991 года. Поездка тогдашнего фактического главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса в Брюссель была неофициальной. Официальное пожелание Литвы стать членом Альянса выразил ныне покойный президент Литвы Альгирдас Бразаускас, а приглашение начать переговоры о членстве Литва получила в 2002 году на саммите НАТО в Праге.
Членом НАТО Литва стала 29 марта 2004 года, а через несколько дней литовский триколор был официально поднят у офиса НАТО в Брюсселе.
По случаю 14-й годовщины членства Литвы в НАТО Грибаускайте сказала, что Альянс стоит на страже основных ценностей демократического мира.
"Уже на протяжении 14 лет Литва - член НАТО вместе с другими членами Альянса стоит на страже основных ценностей демократического мира, которые жизненно необходимы и дороги для каждого человека - это мир, безопасность и свобода", - сказала президент Литвы.
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