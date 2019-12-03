Президент Литвы Гитанас Науседа, заявил, что собравшиеся в Лондоне лидеры стран НАТО должны назвать Россию угрозой альянсу.
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"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", – заявил литовский президент журналистам в Лондоне во вторник.

"В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России", – добавил президент.

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Президент Франции Эммануэль Макрон накануне саммита НАТО заявил, что альянс должен сконцентрировать внимание не на России, а на борьбе с терроризмом.

До сих пор в документах НАТО агрессивные действия России характеризовались как угроза евроатантической безопасности. Дипломаты утверждают, что французы могут попытаться смягчить такие положения в Лондонской декларации.

Г. Науседа утверждает, что НАТО обязан не закрывать глаза на агрессивные действия России в Украине, Молдавии и Грузии.

"Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, Украине, которые вовсе не закончились", – сказал Г. Науседа.

"Не видеть этого значит не хотеть видеть мир таким, каким он является", – добавил литовский президент.

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