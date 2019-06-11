Завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте во вторник предупредила, что заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать угрозой для Литвы. Об этом глава государства заявила в Сейме Литвы, в своем последнем годовом сообщении.
© DELFI / Domantas Pipas

По мнению политических экспертов, эти замечания могут оцениваться как критика инициатив премьера Саулюса Сквернялиса и предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе о диалоге с Россией и Беларусью.

Статьи по теме:
Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента  (5)
Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться  (68)

"Ползучие угрозы"

"Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент.

Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений. В последнее время Д. Грибаускайте жестко критиковала Россию и Беларусь и не одобряла диалог с этими странами.

В годовом сообщении Д. Грибаускайте сказала, что внешняя политика Литвы основана на "ценностях и доверии, а не на страхе или на смирении".

"Международный порядок меняется, и нам следует сохранить ценностный хребет. Это всегда окупается больше, чем попытки угодить кому-либо", – сказала президент.

Срок полномочий Д. Грибаускайте завершится 12 июля.

Намек Грибаускайте Науседе: некоторые политики захотят молчащего президента

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что некоторые политики будут ожидать от ее преемника на посту главы государства Гитанаса Науседы молчания и одобрения, однако люди хотят руководителя, который будет защищать их интересы.

"Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – отметила в годовом сообщении в Сейме президент.

"Я надеюсь, что новый президент оправдает доверия жителей Литвы, и я ему это искреннее желаю", – добавила Д. Грибаускайте, завершающая работу на посту руководителя страны.

По ее словам, президентские выборы, выборы в Европарламент показали, что люди научились "думать своей головой, наш выбор все меньше определяет олигархическое влияние или дешевые популистские обещания".

Независимый кандидат, экономист Г. Науседа победил на президентских выборах в мае, получив более 65% голосов.

Он приступит к обязанностям президента после инаугурации 12 июля.

Грибаускайте призвала не оборачиваться назад в энергетике

Литва, реализующая стратегические энергетические проекты, не может оглядываться назад, и обязана ориентироваться на Запад, отметила президент страны Даля Грибаускайте. Во вторник в своем последнем годовом сообщении в сейме она акцентировала, что Литва должна и далее добиваться закрытия Белорусской АЭС в Островце.

Говоря о синхронизации электросетей Балтийских стран с континентальной Европой, президент отметила, что с энергетикой чаще всего связано и политическое влияние.

"С Еврокомиссией мы уже подписали политическое соглашение по синхронизации электросетей Балтийских страна с сетями Западной Европы, а в этом месяце мы подпишем окончательное, более детальное соглашение, в Брюсселе, когда я буду на заседании Совета руководителей ЕС. Так давайте не будем оглядываться назад, на Восток, поскольку мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московской диспетчерской идет не только электричество, но и политическое влияние", – сказала Д. Грибаускайте.

Она также подчеркнула, что Литва обязана сохранить жесткую позицию по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

"Как и БелАЭС. Страны Эспоо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о ее безопасности. Речь идет о небезопасной площадке. Значит, здесь не может действовать такая станция. Поэтому и далее следует добиваться полного закрытия БелАЭС. Давайте не оглядываться назад, а думать о Литве еще через 30 лет", – сказала президент.

Литва, Латвия и Эстония договорились до 2025 года синхронизировать свои электросистемы с Европой. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ.

Послание Г. Науседе?

В период руководства Д. Грибаускайте Литва была одной из наиболее активных критиков России в Европейском Союзе, а в последнее время блокировала соглашения Минска с ЕС и НАТО.

Президент придерживалась позиции, заключающейся в том, что диалог с Беларусью на высшем уровне не имеет смысла по причине ее связей с Россией и БелАЭС.

Как премьер С. Сквернялис, так и избранный президент Г. Науседа больше открыты диалогу с Беларусью. Они акцентируют интересы Литвы в сохранении самостоятельности Беларуси, обеспечении безопасности АЭС.

С. Сквернялис также предлагал возобновить политические контакты с Россией, хотя и подчеркивал, что твердо поддерживает санкции в отношении Москвы в связи с интервенцией в Украине.

"Я бы предположил, что замечания президента указывают на некоторые идеи премьера о сотрудничестве с Беларусью или о политических контактах с Россией, и возможно одновременно это предупреждение избранному президенту о возможных рисках подобных инициатив", – сказал во вторник BNS политолог, директор Института международных отношений и наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.

Статьи по теме:

Грибаускайте поздравила Левитса с победой на выборах президента Латвии (12)

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Эгилса...

Науседа считает, что в сообщении президента мало внимания уделялось социальным проблемам (9)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...

Политика

Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (41)

Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...

Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента (5)

Во вторник завершающая работу на посту президента...

Глава МИД призывает решать кризис в Молдавии путем мирного диалога (4)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Избранные в Европарламент нового созыва представители Литвы распределятся по пяти фракциям (1)

В Европарламенте (ЕП) нового созыва 11 литовских...

Литва не признает выборы в грузинском регионе Цхинвали (15)

МИД Литвы в понедельник объявил, что не признает...

TOP новостей

Президент Литвы: нам следует сохранить ценностный хребет, а не угождать (41)

Завершающая работу на посту президента Литвы Даля...

Секретное место в Вильнюсе: более низких цен нигде не найдете (17)

Если ранним утром судьба занесет вас в вильнюсский...

Науседа считает, что в сообщении президента мало внимания уделялось социальным проблемам (9)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в...

Палангский бассейн утер нос лучшим вильнюсским СПА: таких цен нигде не найти

До сих пор в Паланге не было городского бассейна,...

На взморье в Литве фиксируют неприятное явление (8)

В минувшие выходные в Паланге и в Смильтине на пляжах...