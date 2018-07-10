Глава страны приняла такое решение после консультаций с врачами, специалистами по конституционному праву и политиками, отвечающими за систему здравоохранения. Президент вернула в парламент для пересмотра 7 законов, связанных с реформой учреждений здравоохранения.
"Президент Литвы считает реформу в системе учреждений здравоохранения жизненно важной, поскольку сейчас она неэффективна, дорого стоит и не гарантирует качества лечения. Продолжительность жизни жителей Литвы самая небольшая в Европе, а уровень смертности – один из самых высоких. Государство все еще содержит 130 больниц, треть из них - убыточна. Сегодня в больницах Литвы на 35% больше коек, чем в среднем по ЕС, но каждая третья из них в районах пустует", - сказано в пресс-релизе.
В сообщении указано, что принятые парламентом законы "лишают пациента гарантированного Конституцией права выбора лечебного учреждения и нарушают свободу честной конкуренции". Поэтому президент предлагает немедленно внести поправки, чтобы не пришлось останавливать реформу обращением в Конституционный суд.
Президент также предлагает четко указать в законах использование средств фонда обязательного налога на здравоохранения и порядок заключение соглашений с больницами.
Президент подчеркнула, что согласно Конституции, из бюджета финансируют только жизненно необходимая медицинская помощь, а за счет взносов в фонд обязательного страхования гарантироваться право и свобода выбора пациента - он может сам выбирать учреждение, где ему окажут необходимую помощь.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига не удивился такому решению президента, поскольку определенные замечания слышал уже на прошлой неделе во время встречи с Грибаускайте.
"Очень жаль, что неясности появились только на данном этапе, поскольку все законы, связанные с реформой, всегда согласовывались с командой президента и их можно было решить до принятия законов в парламенте", - передала комментарий министра его советник Лина Бушинскайте-Шрюбене.
Однако министр рад, что президент поддерживает реформу.
Он выразил надежду на то, что "парламент не поддастся панике, которую вызывает оппозиция, и осенью примет все связанные с реформой поправки".
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