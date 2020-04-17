aA
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на изменения в законах, которые предусматривают возможность для государства регулировать цены.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.

"Практика не раз подтверждала, что стабилизации цен позволяют добиться не ограничения, а повышение товаров и услуг, находящихся в нехватке, а также снижение бюрократических препон", – цитируются в пресс-релизе слова президента.

Статьи по теме:
Парламент Литвы уполномочил правительство регулировать цены  (24)
Президентская служба: регулирование цен приведет к появлению "черного" рынка  (22)

Подписанным Г. Науседой декретом на повторное рассмотрение сейма возвращаются принятые на прошлой неделе изменения к законам о гражданской безопасности, чрезвычайном положении и защиты прав потребителей.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министр финансов Литвы: регулирование цен – только в самом крайнем случае (10)

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что...

TOP новостей

Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса

Литва достигла пика распространения коронавируса ,...

Премьер-министр о поведении покупателей: не хотелось бы в среду отзывать смягчение карантина (6)

15 апреля правительство Литвы приняло решение о...

Министерство предлагает завершить учебный год в Литве 1 июня

Министерство образования, науки и спорта Литвы...

Литовский профессор: родителей навещать еще не время (9)

Семейный врач, профессор Медицинского факультета...

Lukas Savickas

Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов (13)

Первый заместитель канцлера правительства Литвы...

|Maža didelių žinių kaina