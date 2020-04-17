По мнению президента, государственное регулирование цен возможно только в исключительных случаях, когда возникает необходимость в особых - чрезвычайных мерах, например, если в стране объявляется чрезвычайное положение.

"Практика не раз подтверждала, что стабилизации цен позволяют добиться не ограничения, а повышение товаров и услуг, находящихся в нехватке, а также снижение бюрократических препон", – цитируются в пресс-релизе слова президента.

Подписанным Г. Науседой декретом на повторное рассмотрение сейма возвращаются принятые на прошлой неделе изменения к законам о гражданской безопасности, чрезвычайном положении и защиты прав потребителей.