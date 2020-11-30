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Все налоговые изменения должны вступить в силу не раньше, чем через шесть месяцев после их принятия, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта. По его словам, это правило должно быть закреплено в законах об администрировании налогов.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас, согласен с тем, что налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев, однако также считает, что за правительством должна оставаться возможность выдвигать налоговые изменения вместе с бюджетом.

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"Налоговая система должна быть стабильной. По мнению президента, налоги не должны вступать в силу через несколько недель, и следует четко закрепить в законах об администрировании налогов правило минимальных шести месяцев", – заявил на пресс-конференции в понедельник С. Крепшта.

Г. Науседа в понедельник обсуждал это с представителями фракций Сейма, объединений профсоюзов, инвестфорумов и экономическими экспертами.

По словам С. Крепшты, участники дискуссии также сошлись во мнении о том, что должна быть создана группа налоговых экспертов, которая в течение шести месяцев согласует предложения и представит решения Сейму. Кроме того, он акцентировал, что при планировании бюджета необходимо оценить риск эпидемиологической и экономической неопределенности.

"При планировании бюджета следующего года следует оценить степень риска, предусмотреть определенные доходы, которые не будут получены, и дополнительные расходы, особенно связанные с контролем над пандемией", – сказал С. Крепшта.

Парламентарий М. Маяускас также добавил, что налоговая система должна быть стабильной, поэтому в ближайшее время не должно быть налоговых изменений. Однако в будущем он не исключил, что Сейм может пересмотреть некоторые налоговые льготы.

"Если говорить о четырех годах, несомненно, правящая коалиция и составляющие ее партии не раз говорили о потребности пересмотреть определенные льготы, но большая ясность будет, когда будет сформировано новое правительство", – сказал глава комитета.

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