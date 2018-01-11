"Герои среди нас" - это инициатива DELFI с 2013 года, цель которой -

рассказать обществу об опыте и истории простых людей Литвы. В этом году DELFI общался с 10 эмигрантами, которые вернулись на родину. Каждый из них за границей учился, работал, жил, а через некоторое время решил вернуться домой.

В начале мероприятия президент Даля Грибаускайте обратилась к собравшимся в зале героям, их близким, спонсорам инициативы и журналистам, порадовавшись тому, что в Литве проводят подобные проекты. По ее словам, очень важно не забывать о тех, кто уехал и найти способ вернуть их.

"Я очень рада, что инициатива осуществляется пятый год. Этот проект рассказывает о людях, которых мы каждый день видим рядом и которых можем считать примером. В последнее время мы говорим о том, что нужно больше людей, а особенно о том, как их вернуть, как найти способ убедить их в том, что они для нас важны, и что Литва важна.

В этом году героев выбирала объективная комиссия, выбирали людей с большим опытом, старшего и молодого возраста, с разным жизненным и профессиональным опытом", – сказала Грибаускайте.

Директор портала DELFI Витаутас Бенокрайтис подчеркнул, что часто в общественном пространстве обсуждают вопрос огромных масштабов эмиграции, забывая о тех, кто вернулся и создал здесь новую жизнь.

"Уже не первый год, стоя на этой сцене, я говорю, что хороший пример заразителен. И на самом деле - в публичном пространстве мы много говорим о проблеме эмиграции, обсуждаем, почему столько людей уезжает и как их задержать, но иногда мы забываем спросить - как живут те, кто вернулся.

Очень радует, что люди не уезжают навсегда,что они относятся к эмиграции как к опыту, как к школе жизни, а опыт привозят в Литву. Я надеюсь, что с них будут брать пример и те, кто уже чувствует, что созрели для возвращения домой, но еще не рискнули это сделать", – сказал Бенокрайтис.