"Президент делает вывод, что если кандидат будет назначен, то у него будет хороший повод продемонстрировать свою зрелость и готовность представлять государство, а не фрагментарно отдельные группы", – сказал журналистам после встречи президента и кандидата в среду советник главы государства Ярослав Неверович.

По его словам, президент также надеется, что Я. Наркевич будет продолжать работу своего предшественника Рокаса Масюлиса, направленную на то, чтобы сделать сектор прозрачнее и обеспечить его деполитизацию.

"Отрадно, что в этом отношении мнения совпадают", – сказал советник Г. Науседы.

Кандидата в министры транспорта предложил член правящей коалиции – партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), ей достался и портфель министра внутренних дел.

Я. Наркевич сказал, что члены его партии являются "равноценными гражданами Литвы, для которых благосостояние жителей Литвы – первоочередная забота".

"Я думаю, что определенное мнение о нашей партии и об определенных членах партии не соответствует действительности", – сказал политик.

"Нам не следует доказывать, что в смысле цвета мы белее, чернее, краснее", – добавил он.

Советник президента сказал, что перед новым министром транспорта встанет вызов поиска союзников, чтобы отклонить неблагоприятные для Литвы предложения в обсуждаемых сейчас новых правилах автоперевозчиков в Евросоюзе, называемых Пакетом мобильности.

По его словам, президент также обсудил с Я. Наркевичем стратегические проекты, асфальтирование гравийных дорог, способы уменьшить объемы выбросов транспортом в атмосферу.