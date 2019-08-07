Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на посту министра транспорта и коммуникаций представитель Избирательной акции поляков Литвы (ИАПЛ) Ярослав Наркевич будет представлять все государство, а не только свое национальное меньшинство.
Jaroslavas Narkevičius, Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

"Президент делает вывод, что если кандидат будет назначен, то у него будет хороший повод продемонстрировать свою зрелость и готовность представлять государство, а не фрагментарно отдельные группы", – сказал журналистам после встречи президента и кандидата в среду советник главы государства Ярослав Неверович.

Статьи по теме:
Избирательная акция поляков Литвы предлагает в главы МВД Тамашунене  (5)
Оппозиция обсудила с президентом Литвы возможность досрочных выборов в Сейм  (38)

По его словам, президент также надеется, что Я. Наркевич будет продолжать работу своего предшественника Рокаса Масюлиса, направленную на то, чтобы сделать сектор прозрачнее и обеспечить его деполитизацию.

"Отрадно, что в этом отношении мнения совпадают", – сказал советник Г. Науседы.

Кандидата в министры транспорта предложил член правящей коалиции – партия Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), ей достался и портфель министра внутренних дел.

Я. Наркевич сказал, что члены его партии являются "равноценными гражданами Литвы, для которых благосостояние жителей Литвы – первоочередная забота".

"Я думаю, что определенное мнение о нашей партии и об определенных членах партии не соответствует действительности", – сказал политик.

"Нам не следует доказывать, что в смысле цвета мы белее, чернее, краснее", – добавил он.

Советник президента сказал, что перед новым министром транспорта встанет вызов поиска союзников, чтобы отклонить неблагоприятные для Литвы предложения в обсуждаемых сейчас новых правилах автоперевозчиков в Евросоюзе, называемых Пакетом мобильности.

По его словам, президент также обсудил с Я. Наркевичем стратегические проекты, асфальтирование гравийных дорог, способы уменьшить объемы выбросов транспортом в атмосферу.

Статьи по теме:

Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Появились фамилии претендентов на посты министров в Литве (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис ,...

Политика

Правительство Литвы утвердило кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары (1)

Правительство Литвы в среду утвердило кандидатуру...

Президент Литвы надеется, что Наркевич будет представлять страну, а не польское меньшинство (4)

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что на...

Президент Литвы определился с кандидатурой Синкявичюса на пост еврокомиссара (7)

Президент Литвы Гитанас Науседа , лидер Литовского...

Премьер Литвы призывает правоохрану реагировать на угрозы в адрес евреев (54)

Премьер -министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...

Синкявичюс встретился в Брюсселе с новой главой Еврокомиссии

Один из кандидатов на пост еврокомиссара от Литвы ,...

TOP новостей

Ответ Ландсбергиса: председатель еврейской общины Куклянски не ведает, что творит (55)

После того как председатель Еврейской общины Литвы...

Тысячи жителей еще не отказались от уличных туалетов: Литве грозят огромные штрафы (4)

Ассоциация самоуправлений обратила внимание на...

Куклянски отреагировала на стихотворение Ландсбергиса: слово "жидовка" оскорбительно для меня (51)

Еврейская община Литвы закрыла синагогу в Вильнюсе ,...

Jono Meko skersvėjis Jono Meko skersvėjis Jono Meko skersvėjis

В Ужуписе появятся мастерские, мифологизирующие Мекаса (2)

На улочке в Ужуписе , которая получила название...

Президент Литвы определился с кандидатурой Синкявичюса на пост еврокомиссара (7)

Президент Литвы Гитанас Науседа , лидер Литовского...