"В данный момент президентская администрация оценивает кандидатуру Л. Савицкаса. Планируется, что встреча с ним может состояться на следующей неделе", – сказал BNS Антанас Бубнялис.

Он утверждает, что президент хочет услышать приоритеты кандидата, личные политические планы, также оценить его опыт и образование.

"Президент во время встречи с кандидатом захочет услышать предлагаемые им приоритеты деятельности, узнать, как деятельность министерства могла бы внести вклад в сокращение социального разрыва, а также узнать о его личных планах на среднесрочный период и о перспективах политической деятельности", – сказал А. Бубнялис.

"Оценивая кандидата в министры, администрация президента уделяет внимание и его опыту и образованию в этой сфере", – добавил пресс-секретарь президента.

Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком "аграрием" был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.

С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai ("Твори для Литвы") проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas ("Форум инвесторов").

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта.

В последнее время сотрудничество премьера и президента омрачали споры по поводу министра транспорта Ярослава Наркевича – Г. Науседа призывал его покинуть пост, но С. Сквернялис решил, что министр может работать дальше.