ВРИО премьер-министра назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Подписанный до этого декрет разрешал премьеру не являться на работу по болезни до 4 октября.
DELFI напоминает, что в последние дни августа Сквернялис сообщил, что у него диагностировали лимфому. Он сказал журналистам, что установлена первая стадия заболевания, она не распространилась, ему назначено лечение – иммунотерапия и химиотерапия.
После подписания первого декрета представитель премьер-министра Арнольдас Пикжирнис сказал, что премьер намерен работать, а возможностью брать больничный будет пользоваться по мере необходимости.
"В декрете президента предусмотрена возможность получить больничный в течение этих 1,5 месяцев, когда появится необходимость. это не значит, что все это время премьер не будет работать – насколько это возможно, он будет выполнять свою обычную работу", – сказал тогда BNS Пикжирнис.
По его словам, о больничных будет сообщаться отдельно на повестке дня правительства.
Президент Литвы на месяц продлил срок, в который премьер по болезни может взять больничный (5)
Президент Литвы Гитанас Науседа 4 октября издал...
Спикер Сейма: Литва заново открывает для себя Армению (2)
Находящийся с визитом в Ереване председатель Сейма...
Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (51)
Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...
Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (49)
Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...
Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (372)
Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...
TOP новостей
Жители Литвы восстали против налога на автомобили: массово подписывают петицию (46)
Жители Литвы не пропустили информацию о...
Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (372)
Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...
Синоптик призывает готовиться к зимним явлениям: ждет гололед
В ближайшие дни ожидаются заморозки и первый в этом...
Президент Литвы на месяц продлил срок, в который премьер по болезни может взять больничный (5)
Президент Литвы Гитанас Науседа 4 октября издал...
Транспортным компаниям придется повышать зарплаты или платить больше налогов (3)
Может статься, что транспортным компаниям в следующем...