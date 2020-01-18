"Пришло время сказать, что мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружен и у кого больше знакомых, не остается места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе", – сказал 17 января Науседа.

Он заметил, что социальное разобщение появилось от того, что все эти процессы пустили на самотек.

"Перешли из одной крайности – неэффективной советской плановой экономики - в другую: чрезмерно возвысили невидимую руку рынка. В то время как большинство стран с похожей судьбой искали равновесие, мы оставили свое завоеванное тяжелой борьбой государство на голодном пайке", – сказал Науседа.

Позже, в интервью он сказал журналистам, что, возможно, такое отношение подходило в первые годы независимости для того, чтобы расшевелить экономику, сдвинуть с мертвой точки, но подчеркнул, что такое отношение неприемлемо.

"Вот почему сейчас – своеобразный парадокс: мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в общества", – сказал президент.

"Такое несоответствие можно объяснить только одним: провалы в сфере социальной и экономической политики. У нас не было компаса, для чего использовать экономический прогресс, и сегодня у нас ситуация вот такая плохая", – сказал Науседа.

"Государство всеобщего благосостояния - это монолитное явление, охватывающее всю территорию страны. Если мы представляем себе, что государство всеобщего благосостояния - это много небольших государств, где каждый чувствует что создал собственное благосостояние и ему неважно, что происходит за высоким забором, то это не государство всеобщего благосостояния", – сказал президент.

"За окном давно нет ковбоев и картину Дикого Запада не должны видеть в Литве", – заметил он.

Президент сказал, что надо повышать перераспределение средств через бюджет и уменьшать социальное разобщение.

По словам президента, очень важно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была "системой общины людей, а не скотным двором".

"Мы ведь люди, а не скот. Значит, должны отказаться от тех льгот, которые ничем не оправданы, которые в разные периоды вводились потому, что власть имущие могли добраться до законодательства и осуществили для себя эти льготы", – сказал Науседа.

"Сейчас это очень сложно найти. Я сам вижу, как сложно это вырвать, нужны усилия, чтобы хотя бы одно расшевелить", – прибавил он.

Президент сказал, что говорит обо всех льготах, о которых президентская служба говорила перед принятием бюджета.

При обсуждении бюджета Науседа предлагал найти средства на повышение пенсий за счет снижения некоторых налоговых льгот, включая акциз на топливо для земледельцев.

Он также напомнил, что сейчас действует разный подоходный налог и сказал, что надеется, что в этом вопросе удастся найти общий язык с правительством, которое будет сформировано после осенних выборов в парламент.

Он акцентировал, что при развитии экономики важно не забывать об охране окружающей среды, а в вопросе образования важно воспитывать сознательность о толерантность.

Он сказал, что благосостояние неотъемлемо от хорошего самочувствия. По словам Науседы, чтобы создать государство всеобщего благосостояния, надо долго и последовательно работать и учиться договариваться.

"Надо учиться договариваться, а когда договоримся – выполнять данное слово", – подчеркнул президент.