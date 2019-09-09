В эксклюзивном интервью BNS глава государства сказал, что усматривает угрозу, которую представляют для литовской самобытности соблазны глобализации, особенно это касается молодых людей.

Глава государства утверждает, что обострившиеся в последнее время дискуссии на исторические темы свидетельствуют о том, что общество ищет вдохновения в прошлом и хочет "видеть там героев, а не только преступников".

"Я считаю, что сегодня в нашем историческом дискурсе, и в общественной жизни в целом, историческое прошлое, насколько вы прекрасно видите, приобретает и особо острые формы", – сказал президент.

"И это лишь еще раз доказывает, что большая часть общества хочет черпать силы в своем прошлом, видеть там героев, а не только преступников, и что это поможет нам двигаться вперед более твердым шагом", – утверждает руководитель страны.

"Я всегда это имел в виду, говоря о том, что нам следует сопротивляться соблазнам глобализации, что мы должны, прежде всего, оставаться литовцами, и лишь потом европейцами и всем прочим", – добавил Г. Науседа.

Президент Литвы также сказал, что у него вызывает беспокойство противостояние в обществе в связи с мемориальной доской Йонасу Норейке, и он считает, что ответственность за это ложится на мэра Вильнюса.

Г. Науседа выразил надежду на то, что создаваемый по его инициативе форум исторической памяти позволит сблизить позиции, а до этого призвал самоуправление воздержаться от противоречивых решений.

"Я понимаю, что ни за первое, ни за второе, и ни за пятое заседание станет возможным решить все вопросы. Но чего я как глава государства на самом деле опасаюсь, так это то, что сейчас появятся шестьдесят политиков в Литве, поскольку разные самоуправления будут трактовать историческую память так, как им нравится. И здесь, все же, должен быть порядок", – сказал президент.

"Вероятно, сегодня никто не дискутирует по поводу того, хороший или плохой герой Винцас Кудирка. Есть определенные аспекты, по которым у нас есть общий знаменатель. Я бы призвал искать этот общий знаменатель, искать то, что нас объединяет, а не то, что разделяет", – добавил Г. Науседа.

Президент также сказал, что повышенное внимание должно уделяться пестованию литовского языка, критиковал прежние дискуссии властей об объединении нескольких институтов литуанистики.

"Некоторое время назад мы видели усилия выхолостить центр литуанистических наук, расколоть его, сократить. Я не думаю, что это правильный путь, я считаю, что мы должны уделять больше внимания пестованию своей культуры, языка и истории", – сказал Г. Науседа.

В прошлом году в центре внимания оказалось предложение правительственной рабочей группы объединить Институты литовского языка, Истории Литвы, Литовской литературы и фольклора, Исследований литовской культуры в один Исследовательский центр литовских гуманитарных исследований.

Представители правительства утверждали, что таким образом стремились избежать дублирования, однако критики утверждают, что оптимизация может принизить статус литовского языка. Это план не был реализован.

В интервью BNS Г. Науседа также сказал, что, стремясь избежать противостояния, он не будет игнорировать общественное мнение в вопросах сексуальных меньшинств.

Он сказал, что такую позицию передал и председателю парламента Швеции, когда последний во время сентябрьского визита интересовался ситуацией общины лесбиянок, геев, бисексуалов и трансексуалов в Литве.

"Этот вопрос мне задал и председатель шведского Риксдага во время своего недавнего визита в Литву. Мы сказали, что будем решать этот вопрос в направлении закрепления прав человека, но все же с учетом определенной позиции общества, которая сейчас сложилась, которая не монолитна, которая значительно разнится в крупных городах и в провинции", – сказал Г. Науседа.

"И только тогда будем принимать решения, ведь здесь также очень легко можно прийти к большому противостоянию. В атмосфере враждебности, и в этом я убежден на 105%, невозможно добиться, ни благосостояния государства, ни вообще каких-либо конструктивных целей", – сказал президент.

Г. Науседа добавил, что по ценностным вопросам будет учитывать и позицию Католической Церкви, однако она не будет единственной, к которой он будет прислушиваться, принимая решение.

"(Католическая церковь) для меня была и остается важной. Будет ли она единственной? Вне всяких сомнений, нет, поэтому мнение Католической Церкви необходимо учитывать, имея в виду, что очень большая часть жителй Литвы являются верующими и именно католиками", – сказал Г. Науседа.