"13-ое января – немеркнущее доказательство, какой хрупкой может быть свобода, и какими сильными и едиными должны быть мы сами, чтобы на все времена сохранить освобожденное из тисков оккупанта Литовское государство и отвоеванную нашу независимую жизнь", – сказала президент во время празднования в Литве 28-ой годовщины дня защитников Свободы.

По случаю 13-го января в воскресенье руководство страны на Антакальнисском кладбище почтит память жертв этого дня, парламентарии и представители правительства встретятся с близкими погибших и пострадавшими.

13 Января в Литве отмечается День защитников свободы в честь погибших 13 января 1991 г., когда военные подразделения Советского Союза штурмовали телевизионную башню и здание Комитета радио и телевидения. В то время советская власть с помощью военной мощи хотела свергнуть законную власть Литвы, объявившую 11 марта 1990 г. независимость страны от СССР.

Ночью 13 января 1991 г. у Телевизионной башни, здания Литовского комитета радио и телевидения погибли Лорета Асанавичюте, Виргиниюс Друскис, Дарюс Гярбутавичюс, Роландас Янкаускас, Римантас Юкнявичюс, Альвидас Канапинскас, Альгимантас Пятрас Каволюкас, Витаутас Концявичюс, Видас Мацюлявичюс, Титас Масюлис, Альвидас Матулка, Аполинарас Юозас Повилайтис, Игнас Шимуленис, Витаутас Вайткус. Были ранены более тысячи безоружных людей.

Несмотря на то, что советским военным удалось захватить телебашню и здание Литовского радио и телевидения, однако они не осмелились атаковать многотысячную толпу, вставшую на защиту здания Верховного Совета – Восстановительного Сейма Литвы.