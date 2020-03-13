Президент Литвы: может обсуждаться закрытие границ

"Закрытие границ может рассматриваться в числе альтернатив. Сейчас уже ведется проверка границ на всей территории", – сказал в пятницу после заседания Государственного совета по обороне глава Литвы.
"Надо поддерживать прочную информационную связь с теми, кто пересек границу, особенно, если они приехали из тех стран, которые считаются рискованными", – сказал президнет.
Он также призвал жителей не паниковать.
"Не надо поддаваться панике, постарайтесь ограничить передвижение, насколько это возможно. Меньше слушайте "лжепророков", особенно в социальных сетях", – сказал Науседа.
Парламентский Комитет по европейским делам 13 марта решил предложить правительству из-за угрозы коронавируса закрыть государственную границу. Члены комитета приняли это предложение единогласно. Далее его передадут правительству.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что решение закрыть границы будет иметь отрицательные последствия и не было бы особенно действенным средством в борьбе с распространением вируса.
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