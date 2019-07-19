"Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов", – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис.
"Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление", – отметил он.
Позднее Мачюлис также добавил, что президент надеется, что сможет работать с Линкявичюсом.
Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между "крестьянами", социал-трудовиками, представителями партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквернялисом.
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