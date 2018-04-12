"Я считаю, что у такого министра нет ни политического, ни морального права оставаться на своем посту. Он его утратил", – сказала президент в интервью LRT.

Сам министр сказал, что решит этот вопрос на следующей неделе после беседы с премьер-министром и фракцией "крестьян" в парламенте.

"Конечно, это неприятная ситуация, и мнение президента очень важно, но я - человек политики и команды. Мне нужно встретиться и с премьер-министром и с фракцией, а после этого принять решение", – сказал BNS Маркаускас.

DELFI напоминает, что портал 15min.lt писал, что мать Маркаускаса София Маркаускене 5–6 лет пользуется несколькими участками земли в Клайпедском районе без разрешения их владельцев. Один из владельцев земли сказал, что сам платит налог на землю и не разрешал семье министра хозяйничать на своей земле. Между тем, по данным портала, мать политика получает за эту землю выплаты из Национального земельного агентства.

Спикер парламента Викторас Пранцкетис 11 апреля сказал, что министр попал в конфликтную ситуацию с точки зрения репутации.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 10 апреля в парламенте повторил журналистам, что не видит повода, по которому министр должен покинуть свой пост. Однако, по его словам, Маркаускас должен привести все в порядок. Министр сказал, что его семья решила продать ферму в деревне Трушеляй (Клайпедский район) и так избежать конфликта интересов.