Президент Литвы: Лукашенко не выразил желания получить помощь в связи с коронавирусом

"Моей целью было узнать, есть ли какие-то способы помочь белорусской стороне легче справиться с угрозой коронавируса, мы готовы это сделать как советами, так средствами", – заявил глава государства журналистам в пятницу.

"Во время беседы президент просто поблагодарил за это, но не изъявлял конкретного желания получить помощь того или иного рода", – добавил Г. Науседа.

В четверг состоялась телефонная беседа президента Литвы с А. Лукашенко, по словам Г. Науседы, подход Беларуси к пандемии изменился.

"На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается, и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике", – сказал Г. Науседа.

В Беларуси сейчас подтверждено немногим более 8 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано 60 смертей.

В начале апреля руководство Литвы заявляло, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство, что соседняя страна может превратиться в неуправляемый очаг вируса Тогда президент А. Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, в Беларуси проводились спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. А. Лукашенко призвал главу Литвы "позаботиться о своем вирусе".

Все же, в конце прошлой недели Г. Науседа заявил, что прежний либеральный подход Беларуси к распространению вируса изменился, что диалог с этой страной необходим в любых обстоятельствах, поскольку экономическая жизнь продолжается.

Беларусь является участницей программы Восточного партнерства ЕС. В среду правительство Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро другим странам-членам этой программы: Армении, Грузии, Молдавии и Украине.