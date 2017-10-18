Первый руководитель восстановившей независимость Литовской Республики Витаутас Ландсбергис всегда был и будет первым руководителем государства, этого не изменят никакие законы или махинации, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Dalia Grybauskaitė, Vytautas Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Профессор является исторической личностью, символом нашей независимости и эпохи свободы. Он человек, которого знает мир, и его имя известно в мире. Она всегда был и будет первым руководителем государства. Никто - ни статусы, ни законы, ни всяческие махинации – никогда не изменит исторического значения этого человека для Литвы, и то, что он был первым руководителем государства", - так президент ответила на вопрос журналистов о том, не пришло ли время предоставить В. Ландсбергису статус главы государства.

В. Ландсбергис был высшим должностным лицом страны после провозглашения независимости страны, в большой мере содействовал развалу СССР. В 1990 году он председательствовал на сессии Верховного Совета Литвы, на которой был принят Акт о восстановлении независимости 11 марта. В период руководства В. Ландсбергиса Литва смогла противостоять экономической блокаде СССР и приобрела международное признание.

О предложении предоставить В. Ландсбергису статус главы государства и предоставлении соответствующих гарантий несколько месяцев назад рассуждал председатель сейма и один из лидеров аграриев Викторас Пранцкетис, который сказал, что это было бы подобающим жестом по случаю 85-летия профессора. В искренности этой идеи усомнился глава Союза Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов), внук В. Ландсбергиса Габриэлюс Ландсбергис.

В. Пранцкетис не регистрировал конкретный законопроект.

В среду В. Ландсбергису исполнилось 85 лет.

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