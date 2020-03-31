"Средства для тестирования в некоторые учреждения поступают по неясному принципу, нет четкого алгоритма распределения", – написал во вторник Науседа у себя на Facebook после общения с представителями организаций врачей.

"Очевидно, что тестирование врачей нельзя оставлять на усмотрение руководства больниц, как это было до сих пор. Кроме того, наблюдаются проблемы с логистикой: реагенты есть, но нет людей, которые могут взять образцы. Все это не должно быть препятствием на пути тестирования врачей!" – пишет президент.

По его словам, многие учреждения не знаю, как быть в этих экстремальных условиях.

"Врачей, которые приходят на работу после карантина и самоизоляции, не проверяют. Некоторые из них работают в нескольких местах и контактируют с большим количеством пациентов. Неужели мы хотим, чтобы количество очагов болезни выросло?" – вопрошает Науседа.

Он обратил внимание на то, что лаборатории уже не способны исследовать все образцы.

"Остается проблема перегруженных лабораторий, которая обуславливает количество непроверенных тестов. Мы говорим о способах решения этой проблемы", – заметил президент.

В Литве коронавирус диагностировали у более чем 60 врачей.

В Литве на фоне распространения COVID-19 врачи утверждают, что им не хватает средств защиты, кроме того, не проводят массовую проверку врачей.