"Нашей Конституции - 25 лет! Давайте будем дорожить ею как гарантией демократических основ нашего государства, стабильности и прогресса. Противостояв всем вызовам вместе с Конституцией, мы смело можем шагать в новое столетие государственности Литвы", - говорится в поздравлении президента.
В среду в Литве празднуется 25-летие Конституции, в этот день в 1992 году на референдуме был принят основной закон страны.
По этому случаю в Сейме состоится торжественное мероприятие, будет открыта посвященная Конституции выставка.
На празднование приглашены председатель Конституционного суда Молдавии Тудор Пантиру, представители парламента этой страны, представители Конституционных судов Грузии и Украины, бывший президент Польши Бронислав Коморовский и другие.
По случаю 25-летия фасад здания Конституционного суда в Вильнюсе будет украшен памятными досками в честь Акта провозглашения независимости от 16 февраля 1918 года и Акта о восстановлении независимости Литвы от 11 марта 1990 года.
Нынешняя Конституция Литвы принята на референдуме 25 октября 1992 года.
До этого проект Конституции утвердил Верховный Совет - Восстановительный сейм.
Это единственная конституция Литвы, принятая на референдуме. За нее проголосовал 81% граждан, пришедших на референдум, в целом "за" проголосовали" полтора миллиона избирателей.
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