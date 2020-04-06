Науседа оценил подготовку страны к угрозе.

"Страна продолжает борьбу с последствиями коронавируса, делает это достаточно успешно, не побоюсь такого сравнения, если сравнивать с другими странами, мы достаточно рано нащупали масштаб, угрозы и приняли необходимые меры. Да, сегодня не все хорошо, особенно в сфере логистики, использовании мощностей лабораторий"“, – сказал Науседа.

"Несмотря на это, количество тестируемых будет расти", – обещал он. Он упомянул и о том, что могут воспользоваться возможностью накопления продуктов в частных компаниях, чтобы их использовать в критический момент.

"Может быть такое, что воспользуются услугами хранения, когда частные компании накапливают резерв, это по сути госрезерв, его не трогают, его могут использовать в критических обстоятельствах. Это удобно для самой страны, чтобы гарантировать непрерывные поставки продуктов питания", – сказал глава страны.

Науседа заверил, что важно не совершить ошибку и не отозвать карантин слишком рано.

"Очень важно не совершить роковую ошибку и не освободить экономику раньше, чем это позволяет сделать ситуация. Вот почему даже в том случае, если после Пасхи будет принято решение несколько смягчить карантин, это будет сделано селективно, с учетом конкретной отрасли, с учетом угроз и при обеспечении необходимых средств безопасности, я говорю о секторе услуг. (…) Я думаю, что не во всех случаях можно свести риск до минимума.

Лучше всего, чтобы день X, когда понемногу будут смягчать требования, объявляли не политики, а компетентные врачи, которым доверяет общество, они могут оценить ситуацию и представить свои выводы", – сказал глава страны.

Он прокомментировал и информацию, представленную премьер-министром Саулюсом Сквернялисом об ограничении въезда в города и другие населенные пункты в пасхальные выходные. Он сказал, что это надо рассматривать, как однократную меру.

"Я понимаю, что это неизбежная и болезненная мера, поскольку группы людей, не обязательно оценивающих угрозу, могут поставить под угрозу здоровье своих близких. Мы это считаем однократной мерой, ее можем оправдать, но не можем ею злоупотреблять. Это надо расценивать как однократную меру", – сказла он.