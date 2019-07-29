Глава государства также призвал не проталкивать силой проект глубоководного порта, поскольку в вопросе его необходимости нет консенсуса среди общественности, он окажет большое влияние на окружающую среду.
"Это проталкивание силой, я не думаю, что это имеет большой смысл, более того, сегодня у нас нет и твердых (...) инвесторов, которые бы были приемлемым для нас по всем критериям национальной безопасности", – сказал Г. Науседа журналистам в Клайпеде.
"Если это китайские инвестиции, то это уже связано с другими вопросами, которые сегодня очень важны для всей Европе, это аспект национальной безопасности", – сказал он.
В Клайпеде почти десять лет думают о расширении порта и строительстве внешнего глубоководного порта, которые могут стоить почти 800 млн евро.
Часть должностных лиц беспокоятся по поводу того, что китайские инвестиции могут принести в Литве нежелательное политическое влияние, а исключительное внимание Пекина к Восточной Европе раскалывает единство ЕС.
Г. Науседа сказал, что по поводу глубоководного порта нет единого мнения как среди работающих в Клайпедском порту компаний, так и среди общественности.
По его словам, пока нет ответа на вопрос о том, есть ил возможности для расширения порта за счет южной части города.
"Чтобы были инвесторы, мы должны иметь планы, убедиться, что использованы прочие возможности, и тогда уже двигаться к этому вопросу", – сказал президент.
Он также предупредил, что у глубоководного порта "будет большое воздействие на природу".
Политики обсуждают планы строительства внешнего порта к 2025 году.
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