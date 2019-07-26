Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу инициировал увольнение судьи Апелляционного суда Константина Гурина, подозреваемого в деле о судебной коррупции.
Konstantinas Gurinas ir Gitanas Nausėda
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Глава государства попросил Судейский совет одобрить увольнение К. Гурина, поскольку он своим поведением принизил имя судьи.

Кроме К. Гурина, в деле о коррупции подозреваются семь судей – двое судьей Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Валдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис.

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Президентская администрация пока не комментирует, будет ли президент инициировать увольнение и других подозреваемых судей.

Судьев Верховного суда Литвы и Апелляционного суда президент увольняет с одобрения Сейма. Судей других уровней глава государства может уволить самостоятельно.

Подозрения в деле также предъявлены шести адвокатам. В целом в деле в различные подозрения предъявлены 48 лицам, рассматривается около 110 возможных преступных деяний.

У правоохранительных органов есть подозрения в том, что за различные благоприятные судебные решения обещались и выплачивались взятки, суммы которых колеблются от 1000 до 100 000 евро.

По данным, собранным в ходе досудебного расследования, сумма оговоренных взяток может достигать 400 000 евро.

Часть подозреваемых публично отрицали свою вину.

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