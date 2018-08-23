Руководитель страны заявила об этом в четверг на встрече с партизаном Юозасом Якавонисом - Тиграсом в Варенском районе, где осмотрела партизанский штаб, оборудованный в его усадьбе.

Su A. Ramanausku-Vanagu kovojęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras © Romas Sadauskas - Kvietkevičius

"Сегодня я нахожусь здесь потому, что хочу заявить - я буду поддерживать и поддерживаю тех людей, кто отдал свои жизни. боролся за нашу свободу", - заявила Д. Грибаускайте журналистам.

Она отметила, что в последнее время отмечает попытки дискредитации борцов за свободу, но добавила, что государство "будет делать все, чтобы Литву не дискредитировали, и чтобы эти люди остались в нашей памяти, сердцах и уважаемыми".

Партизанская война в Литве началась в 1944 году, когда страну оккупировал Советский Союз. Она обусловила репрессии советских властей, ссылки в Сибирь и насильственный призыв в Красную Армию. Вооруженное сопротивление продолжалось до 1953 года.

Юозас Якавонис - Тиграс, которого посетила президент и которому сейчас исполнилось 93 года, является последним оставшимся в живых партизаном Дайнавского округа Варенского края.

Когда ему было 19 лет он активно участвовал в литовском партизанском движении, был связистом командиров партизан Юозаса Виткауса-Казимерайтиса и Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, участвовал в боях с НКВД и местными "ястребами".

В декабре 1946 года он был арестован, когда нес партизанскую прессу, сначала его пытали на допросах в Литве, а затем выслали в сибирские лагеря. На родину он вернулся в 1959 году.