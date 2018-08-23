Президент Литвы Даля Грибаускайте отмечает, что государство будет защищать память о литовских партизанах, боровшихся с советской оккупацией.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

Руководитель страны заявила об этом в четверг на встрече с партизаном Юозасом Якавонисом - Тиграсом в Варенском районе, где осмотрела партизанский штаб, оборудованный в его усадьбе.

Su A. Ramanausku-Vanagu kovojęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras
Su A. Ramanausku-Vanagu kovojęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius
Статьи по теме:
В День черной ленты президент Литвы посетит партизанский бункер  (148)
Бывшие политзаключенные и ссыльные призывают Россию впустить участников "Миссии Сибирь"  (166)

"Сегодня я нахожусь здесь потому, что хочу заявить - я буду поддерживать и поддерживаю тех людей, кто отдал свои жизни. боролся за нашу свободу", - заявила Д. Грибаускайте журналистам.

Она отметила, что в последнее время отмечает попытки дискредитации борцов за свободу, но добавила, что государство "будет делать все, чтобы Литву не дискредитировали, и чтобы эти люди остались в нашей памяти, сердцах и уважаемыми".

Партизанская война в Литве началась в 1944 году, когда страну оккупировал Советский Союз. Она обусловила репрессии советских властей, ссылки в Сибирь и насильственный призыв в Красную Армию. Вооруженное сопротивление продолжалось до 1953 года.

Юозас Якавонис - Тиграс, которого посетила президент и которому сейчас исполнилось 93 года, является последним оставшимся в живых партизаном Дайнавского округа Варенского края.

Когда ему было 19 лет он активно участвовал в литовском партизанском движении, был связистом командиров партизан Юозаса Виткауса-Казимерайтиса и Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, участвовал в боях с НКВД и местными "ястребами".

В декабре 1946 года он был арестован, когда нес партизанскую прессу, сначала его пытали на допросах в Литве, а затем выслали в сибирские лагеря. На родину он вернулся в 1959 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Литовский партизан "Тигр": русские солдаты были жестокими (334)

О том, какую цену жителям Литвы пришлось заплатить за...

Минобороны Латвии: нужно строить бункеры (32)

Учитывая практику других стран и характер военных...

Неринга хочет продать бункеры времен ВМВ (4)

Немецкое военное наследие времен Второй мировой войны...

Новый фильм В.Лансбергиса-младшего – о литовских партизанах (1)

Фильм Витаутаса Ландсбергиса-младшего «Когда я был...

Политика

Президент Литвы: государство будет защищать память о своих партизанах (108)

Литовский президент Даля Грибаускайте отмечает, что...

В Литву с историческим визитом прибывает премьер Израиля Нетаньяху (13)

В ходе четырехдневного визита в ЛР премьер-министр...

Литва не будет обжаловать решение ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ (48)

Правительство Литвы не будет обжаловать решение...

Премьер Литвы: снижение НДС должны ощутить именно потребители (6)

После того, как спикер Сейма Литвы заговорил о...

Латвия и Эстония не откажутся от намерения взыскать с России ущерб, нанесенный СССР (126)

Министры юстиции Латвии и Эстонии Дзинтар Расначс и...

TOP новостей

Минздрав Литвы предлагает: одинаковая упаковка, запрет на курение в летних кафе и на балконах (35)

В Литве предлагается ужесточить доступность табака -...

Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (117)

За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...

Dalia Grybauskaitė Su A. Ramanausku-Vanagu kovojęs partizanas Juozas Jakavonis-Tigras

Президент Литвы: государство будет защищать память о своих партизанах (108)

Президент Литвы Даля Грибаускайте отмечает, что...

Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (8)

В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...

В Каунасе в песочнице обнаружено тело подозреваемого в убийстве украинца (28)

23 августа , в 13.40 ч., в Каунасе, в закрытой песочнице во...