Об она заявила после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер.
На минувшей неделе еврокомиссар заявила, что находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai ограничила конкуренцию и должна заплатить почти 28 млн. евро штрафа.
Д. Грибаускайте надеется, что Комиссия останется принципиальной и в отношении крупных компаний, например в деле "Газпрома", говорится в сообщении президентской администрации.
"Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии "Газпрома" государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке", - сообщила президентская администрация.
На встрече также обсуждался и штраф, которым ЕК наказала Lietuvos gelezinkeliai - по словам Д. Грибаускайте он может навредить имиджу Литвы.
Обсуждался и проект газопровода Nord Stream 2, который литовский президент назвала противоречащим законодательству Евросоюзу и повышающим зависимость от "Газпрома". Кроме того, обсуждались проекты Белорусской АЭС в Островце, синхронизация линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой.
Комиссия расследует злоупотребления "Газпрома" доминирующим положением в Восточной и Центральной Европе в 2004-2012 годах.
Литва в Стокгольмском арбитраже безуспешно пыталась получить компенсацию от "Газпрома" в 1,4 млрд. евро за переплату за газ - в июне прошлого года арбитраж объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что "Газпром" был замешан в конфликте интересов, когда поставлял газ Литве и владел акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos .
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