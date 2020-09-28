Президент Литвы: Франция могла бы посредничать в диалоге с Беларусью

В интервью французской газете Le Figaro накануне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Литву Г. Науседа сказал, что роль посредника также могла бы сыграть и Россия.

"Я считаю, что перед нами открываются возможности большого прогресса в реакции на события в Беларуси. Я бы хотел побудить европейские государства, особенно Францию, а также Россию, выступить в роли посредников, с тем, чтобы начать мирный диалог между минскими органами власти и гражданским обществом. Мы уже положили начало для таких мер, однако хотелось бы, чтобы к нам присоединились и другие страны", – сказал Г. Науседа.

"Несомненно, вы можете мне сказать, что президент Александр Лукашенко еще не готов к диалогу. Однако время идет, и ситуация может в любой момент измениться", – отметил он.

Г. Науседа также призвал Евросоюз как можно быстрее ввести санкции в отношении представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими.

"В ожидании необходимо, чтобы Евросоюз реализовал политику санкций. 19 августа состоялась встреча Совета руководителей Европы по положению в Беларуси. Хотя все главы государств совершенно четко высказали свое мнение по ценностям и правам человека, им не удалось договориться. Надеюсь, что этот вопрос будет решен во время ближайшего саммита. Мы должны продемонстрировать солидарность, чтобы сохранить имидж Европы и доверие к Европе", – сказал президент Литвы.