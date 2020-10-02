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Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство лидера российской оппозиции Алексея Навального, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© Scanpix

"Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство А. Навального с использованием военного химического парализующего вещества группы "Новичок", – отметил глава страны в присланном в пятницу комментарии BNS.

"Использование химоружия является грубым нарушением международного права", – добавил он.

По словам Г. Науседы, европейские лидеры призывают российские органы власти к "всестороннему сотрудничеству" с Организацией по запрету химического оружия (OPCW), с тем, чтобы обеспечить независимое международное расследование и привлечь к ответственности виновных лиц.

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Руководитель Литвы также добавил, что Совет руководителей Европы вновь рассмотрит вопрос отравления А. Навального 15-16 октября.

В четверг и в пятницу Г. Науседа участвует в проходящем в Брюсселе саммите ЕС.

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