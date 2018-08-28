Перед лицом вызовов в геополитике и экономике Европа не может отвернуться от испытывающей финансовые трудности Турции, утверждает литовский президент Даля Грибаускайте.
Mevlutas Cavusoglu
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Она отметила, что необходимо искать решения, чтобы помочь этой стране, которая вносит стратегический вклад в борьбу с терроризмом и решение проблем миграции.

Об этом руководитель Литвы заявила во вторник на состоявшейся в Вильнюсе встрече с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглу, сообщила администрация президента.

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В сообщении отмечается, что Турция является надежным членом НАТО, ее роль существенна в обеспечении коллективной обороны всего альянса, по этой причине на встрече Д. Грибаускайте акцентировала, что для трансатлантической безопасности особенно важно, чтобы два союзника - США и Турция - нашли способ для преодоления напряжения между ними.

Торговые разногласия между Турцией и США в августе снизили курс лиры почти на 20%, а лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в осуществлении заговора.

Наблюдатель отмечает, что споры между ЕС и США поощряют Турцию обратиться к России.

Литва в свою очередь, утверждает, что поддерживает диалог ЕС и Турции. Как говорится в сообщении, успешный пример такого партнерства - вступившее в силу два года назад соглашение ЕС и Турции по миграции.

"Это наиболее действенный инструмент в управлении потоками беженцев из Сирии в Европу, который сократил количество нелегальных въездов на 95%", - отмечается в сообщении.

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