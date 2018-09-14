Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что Европа должна брать на себя больше ответственности за свою безопасность.
Angela Merkel ir Dalia Grybauskaitė
© LRPK / Robertas Dačkus

Об этом она сказала перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы убеждены, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и за свое место в глобальном мире, а в этом Германия и канцлер являются теми лидерами, от которых будет зависеть будущее Европы", - сказала Грибаускайте журналистам в президентском дворце.

В последнее время между ЕС и США отмечалось напряжение по вопросам торговли, обязательств по некоторым международным соглашениям, подхода президента Дональда Трампа к НАТО.

Это обуславливает то, что Литве иногда приходится лавировать в спорах между ЕС и США, поскольку Вильнюс считает американцев важнейшим гарантом своей безопасности.

Грибаускайте отметила, что Литва готова вместе с Германией участвовать "во всех процессах принятия важнейших европейских решений".

Канцлер Германии поблагодарила президента за поддержку.

"Дорогая Даля, во время дискуссий по европейским вопросам ты очень важное лицо, и я хочу тебя за это искреннее поблагодарить", - сказала Меркель.

Она отметила, что обсудит с Грибаускайте "беседы, которые ведутся с США, и которые не являются простыми".

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