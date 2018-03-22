Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании Евросоюз (ЕС) и НАТО согласуют ответ России.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Накануне визита в Брюссель, где в четверг состоится заседание Европейского совета, Д. Грибаускайте подчеркнула, что использование военного химического оружия в Европе - это знак очень серьезной угрозы.

"Мы примем соответствующие меры, согласуем усилия ЕС и НАТО в борьбе как с гибридными, та и с военными угрозами такого характера", - сказала Д. Грибаускайте.

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По ее словам, инцидент в Великобритании показывает, что агрессия Кремля нарастает.

"Агрессивная политика, агрессивное действие после оккупации Крыма, после войны в Украине, после войны в Сирии переходит к прямому отравлению человека химическим оружием. Это показывает, что реагировать нужно, мы полностью поддерживаем точку зрения, реакцию и критику Соединенного Королевства, мы солидаризируемся с Соединенным Королевством, Совет Европы тоже это сделает", - сказала литовский президент.

Она сказала, что из-за исчезновения границы между военными и гибридными угрозами ситуация с безопасностью очень опасна.

"Эта атака показывает, что Россия может использовать военное химическое орудие против своих граждан, против своих людей, и против граждан Европы тоже. Атака совершена в Соединенном Королевстве, а это означает, на территории ЕС. И это знак очень серьезной угрозы, это показывает, что человеческая жизнь становится для Кремля совершенно неважной", - с сожалением отметила Д. Грибаускайте.

С. Скрипаль и его дочь были отравлена в начале марта. Великобритания обвинила в этом Россию.

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