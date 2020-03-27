Общий ответ на коронавирусный кризис глава государства обсудил на сессии Европейского совета, организованной на удалённой основе.
"Во время удалённого общения с европейскими лидерами мы постановили, что сейчас главными направлениями деятельности являются приостановление распространения вируса, приобретение медицинского оборудования, решение проблем, связанных с социально-экономическими последствиями, возвращение граждан ЕС домой и создание вакцины и лекарств", – написал у себя в фейсбуке Г. Науседа.
Он отметил, что Сообществу следует незамедлительно принять меры, чтобы процессы и процедуры стали более гибкими, а решения о поставках медицинских средств странам-членам принимались без проволочек.
По словам главы государства, совместные закупки медсредств производятся слишком медленно, а их поставки запаздывают.
Г. Науседа также выразил уверенность, что Сообщество обладает такой базой инноваций, технологий и талантов, что следует активнее сотрудничать в создании вакцины от коронавируса.
"У нас есть для этого все предпосылки", – сказал глава государства.
В своей записи он также добавил, что руководству ЕС следует сконцентрировать внимание на подготовке солидного финансового пакета для решения социально-экономических проблем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также быть готовому принимать дополнительные меры.
"Кроме того, я убежден, что план управления кризисом – это лишь одна сторона медали, нужно готовиться и к вызовам послекризисного периода не только в экономике, но и в социальной сфере, и в сфере охраны окружающей среды, образования и в других сферах", – написал Г. Науседа.
Коронавирус COVID-19 сейчас распространяется во всех странах ЕС, больше всего пострадала от него Италия.
ЕС сейчас осуществляет совместные закупки медсредств, чтобы обеспечить их поставки странам-членам, которые борются с вирусом.
В Литве установлено 299 случаев COVID-19, зарегистрировано четыре смерти.
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