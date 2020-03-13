Он отметил, что экономисты прогнозируют возможное замедление роста экономики страны.

"Не секрет, что по различным оценкам замедление роста нашего внутреннего валового продукта, в зависимости от сценариев успешности борьбы с этим вирусом, может составить от 0,5 до 1,5 проц. пункта", – сказал он.

"Это не рецессия, я это подчёркиваю. Экономический рост остается, однако он может быть более медленным, чем ожидалось раньше", – добавил глава государства.

По словам Г. Гауседы, замедление темпов роста экономики будет зависеть от того, как долго придётся бороться со вспышкой коронавируса.

"Моя основная мысль – что всё зависит от продолжительности вспышки коронавируса. Если удастся в течение двух, трёх ближайших месяцев достичь коренного перелома, это уже будет иметь значение позитивного и вселяющего оптимизм месседжа, потому что все будут понимать, что самое плохое позади и вскоре ситуация изменится", – сказал Г. Науседа.

По словам президента, европейские лидеры согласны, что коронавирус повлияет на экономику страны, а страны, принимая меры, могут облегчить ситуацию.

По его словам, на следующей неделе планируется подготовить план мер, к которым прибегнет правительство.

"Эти вехи означают не что иное, как большую гибкость политики госфинансов, которая позволит, с одной стороны, увеличить государственные расходы на те секторы, в отношении которых установлены определённые инвестиции, их можно ускорить (...) Также есть такой блок мер, как более гибкое применение порядка амортизационных расчётов, позволяющее снизить облагаемую налогом прибыль и позволяющее тем самым снизить налог на прибыль", – сказал президент.

"Жёсткие, но адeкватные меры"

Президент Г. Науседа также в очередной раз выразил поддержку мерам, которые предприняло правительство в связи с коронавирусом.

"Могу ещё раз выразить поддержку тем мерам, которые вчера были утверждены. Они жёсткие, однако вполне адекватные в сложившейся ситуации", – сказал Г. Науседа.

Глава государства также отметил, что необходимо избегать контактов с людьми, ненужного передвижения и доверять официальным источникам информации, а не тому, что пишут в соцсетях.

"Мы живём в открытом пространстве, много человеческих контактов, много передвижения. И, самое правильное, что сейчас нужно сделать – это минимизировать передвижение и эти контакты", – сказал президент.

По словам Г. Науседы, сейчас можно говорить и о компенсациях из-за сложившейся ситуации, когда люди получают бюллетени нетрудоспособности из-за требований правительства.

"Если имеются определённые императивные рекомендации или требования, чтобы люди работали дома или работали в сокращённом режиме, то должны быть предусмотрены определённые компенсационные меры", – полагает президент.

"У нас накоплен определённый резерв, который и предназначался на случай вызовов плохих времён", – сказал он.

В пятницу общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Литве достигло шести.