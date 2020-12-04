"Мы сегодня обсудили замечания, о которых уже говорили. Могу сказать, что двоих из кандидатов: на пост министров транспорта и сельского хозяйства - должны поменять", – сказал Науседа. По его словам, он не может взять на себя ответственность за выполнение этими кандидатами долгосрочных обязательств.

Науседа сказал, что он уже сейчас знает, кого Партия свободы может представить на пост министра транспорта. Этого кандидата, хотя президент с ним еще не встречался, он оценивает положительно. Президент сказал, что декрет о назначении правительства самое позднее будет подписан во вторник утром.

"Самое позднее во вторник утром подпишу декрет о назначении правительства. Нам удастся соблюсти все сроки", – обещал Науседа.

Он сказал, что А.Дулькис будет назначен на пост министра здравоохранения.

"Мы обсудили и других кандидатов, которые вызвали сомнения. Да, Арунаса Дулькиса назначат на пост главы Минздрава, он представил свое видение перспективы. У меня были вопросы не столько с долгосрочными идеями и планами по оптимизации системы, сколько с действиями на ближайшее время. Ведь речь идет о чувствительном секторе, который переживает большое напряжение. Тут нужен четкий план, действовать надо сразу же", – сказал Науседа.

Он сказал, что тут Шимните взяла всю ответственность на себя за деятельность этого министра.

"Мы договорились, что если работа не заладится, мы долго ждать не будем, решения примем очень быстро. Я не хочу, чтобы работа не ладилась", – сказал Науседа.