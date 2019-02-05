Президент призвала крупнейшие государства создать новые соглашения по контролю над вооружениями, чтобы в будущем избежать гонки вооружений.

"Нет большой беды в отказе от договора, который устарел и который не соблюдался. Беда может быть в том, что после договора пока у нас пустое место, на этом месте нет никаких гарантий безопасности", – сказала президент журналистам в Рукле.

"Мир изменился – сегодня мы говорим не только о России, но в будущем, вероятно, должны будет внести и другие крупные государства, обладающие атомным оружием. Чтобы мир не начал гону вооружений нужны меры и совершенно иные, чем те, что были подписаны 30 лет назад", – добавила она.

Президент отметила, что есть шесть месяцев для того, чтобы определится, что же все вместе могут сделать с вызовами глобальной безопасности.

В ответ на вопрос о том, нужно ли с целью обеспечения безопасности дислоцировать в Литве ракеты средней дальности с ядерным зарядом, Д. Грибаускайте ответила, что это не было целесообразным.

"Современные технологии и дальность полета ракет таковы, что сеять ракеты по отдельным странам, вероятно устаревший вариант обеспечения безопасности", – сказала президент.

По ее словам, НАТО не должен участвовать в гонке вооружений.

Запись выступления Д. Грибаускайте в Рукле передала BNS пресс-служба президента.