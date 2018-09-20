По словам президента, которая в четверг встретилась в австрийском городе Зальцбург с лидерами других стран Евросоюза (ЕС), нужны долгосрочные и действенные решения, направленные на искоренение причин нелегальной миграции, сообщила пресс-служба президента.
"Необходимо последовательно работать по нескольким основным направлениям: обеспечение эффективной охраны внешних границ, усиление сотрудничества с третьими странами, стимулирование развития стран Африки через европейские и другие международные фонды, ускорение процедур возврата нелегальных мигрантов, рассмотрение возможности предоставления убежища ближе к зонам конфликтов", - говорится в распространенном президентской пресс-службой сообщении.
В нем также говорится, что "Литва выступила с предложением о введении единого стандарта по охране внешних границ ЕС, который позволил бы унифицировать системы охраны границ всех стран-членов, внедрить современные технологии наблюдения и контроля". Ожидается, что "эти меры помогут восполнить существующие пробелы, из-за которых, вследствие недостаточной охраны внешних границ в некоторых странах, нелегальные мигранты легко проникают в Шенгенскую зону".
Литва, как отмечается в пресс-релизе, также поддерживает предложение Европейской комиссии об увеличении числа должностных лиц в Европейском агентстве пограничной и береговой охраны Frontex и за последние два года увеличила свое участие в деятельности этого агентства.
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