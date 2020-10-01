aA
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что диалог Евросоюза (ЕС) с Россией не должен быть "односторонним движением" , а отравление оппозиционера Алексея Навального показывает, что Москва не приемлет демократические правила.
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Это глава государства сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, на котором лидеры ЕС намерены обсудить возможную реакцию на отравление А. Навального.

"Я сторонник диалога - диалог всегда лучше драки, однако диалог должен быть основан на честных правилах", - сказал в четверг в Брюсселе глава государства, напомнив, что недавно обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Вильнюс.

Статьи по теме:
Президент Литвы называет точку зрения Макрона на отношения с Россией реалистичной  (42)
Науседа в беседе с Макроном надеется подробно обсудить позиции по России  (50)

Г. Науседа сказал, что, думая об отправлении российского оппозиционера А. Навального, он также вспоминает истории с Анной Политковской, Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой.

"Когда я думаю о таких случаях, как отправление А. Навального, у меня возникает ощущение дежавю - я вспоминаю А. Политковскую, Б. Немцова, В. Кара-Мурзу. Эти имена показали, что этот режим не готов следовать демократическим правилам и применяет методы XX века", - сказал Г. Науседа.

"Мириться с этим мы не можем", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Президент Франции в Вильнюсе: 7 важнейших цитат (21)

С понедельника в Литве с двухдневным официальным...

Макрон в Вильнюсе: Россия должна дать объяснения в связи с отравлением Навального (108)

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Франции...

TOP новостей

Как будет действовать запрет на курение на балконах: есть три пути (13)

Парламент Литвы 1 октября принял запрет на курение на...

Премьер Литвы: ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса (204)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что...

Тихановская надеется на посредничество Меркель в вопросе о новых выборах в Беларуси (44)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

Успех небольшой компании во время пандемии: заказов стало в 5 раз больше (14)

Пока одни компании из-за пандемии коронавируса ( COVID-19 )...

Сестра Даниэла. Фото - Наталья Фролова Сестра Даниэла. Фото - Наталья Фролова Сестра Даниэла. Фото - Наталья Фролова

Михново, день третий. Путь сестры Даниэлы из немецкой провинции: "Я живу, как свободная птичка"

Сестра Даниэла живет в Михново уже 15 лет. "Как только...

|Maža didelių žinių kaina