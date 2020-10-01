Это глава государства сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, на котором лидеры ЕС намерены обсудить возможную реакцию на отравление А. Навального.
"Я сторонник диалога - диалог всегда лучше драки, однако диалог должен быть основан на честных правилах", - сказал в четверг в Брюсселе глава государства, напомнив, что недавно обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Вильнюс.
Г. Науседа сказал, что, думая об отправлении российского оппозиционера А. Навального, он также вспоминает истории с Анной Политковской, Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой.
"Когда я думаю о таких случаях, как отправление А. Навального, у меня возникает ощущение дежавю - я вспоминаю А. Политковскую, Б. Немцова, В. Кара-Мурзу. Эти имена показали, что этот режим не готов следовать демократическим правилам и применяет методы XX века", - сказал Г. Науседа.
"Мириться с этим мы не можем", - добавил он.
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