"Мы не отрицаем проблему, однако отталкиваем ее от себя, когда она подступает к нам немного ближе, чем мы хотели бы ее подпустить. Однако из-за этого она не исчезает. Ни оставшиеся без попечения родителей дети, ни люди с недугами не должны быть отвержены, отчуждены и стигматизированы. Уважение к сохранению их достоинства – доказательство достоинства и зрелости нас самих", – написал президент в своем фейсбуке во вторник.
Он отреагировал на случаи, когда в Биржай местная общественность заблокировала планы построить дом опеки для восьми оставшихся без попечения родителей малолетних детей, а в Жежмаряй жители намерены блокировать строительство дома, в котором намечается поселить десять людей с психическими расстройствами.
Местные общины в последние дни выражали в СМИ страх за свою безопасность и безопасность своих детей, а также не смогли избежать оскорбительных эпитетов в адрес людей, которых предполагается разместить по соседству, жители также утверждали, что органы местного самоуправления не согласовывали с ними свои планы, не спросили их мнения.
"Сочувствия недостаточно – мы должны ощущать ответственность за уязвимых и искренне беспокоиться об их благосостоянии. Пугаться трудностей нам не пристало. Ни общинам, ни ответственным представителям властей. Давайте защищать тех, кто больше всех обижен и кто больше всех нуждается в нашем общем внимании. Спасибо тем, кто в этот раз не смолчал и во весь голос говорил за всю нашу тихую Литву", – написал Г. Науседа.
В среду и премьер Саулюс Сквернялис призвал ведомства и местные общины предпринять действия из-за ситуации в Биржай и Жежмаряй.
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