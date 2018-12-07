По словам президента, разногласия между педагогами и правительством начались с того, что реформу подготовили в спешке. Грибаускайте убеждена – реформа нужна, но к ней плохо подготовились.

"[Реформа] была подготовлена в спешке, а ее осуществление еще хуже. Ее пропихивали высокомерно, с позиции всезнающих людей. Конечно же, это не могло не вызвать недовольство и отдельных учителей и школ, поскольку в общину внесли разлад", – сказала президент.

По ее оценке, то, что правительство не сумело выслушать учителей и не пыталось искать решения, показывает высокомерие представителей правительства, которое характерно и в других сферах: "Мы видим высокомерие и при осуществлении многих реформ. Это одна из основных черт. Я думаю, именно это и вызвало возмущение у учителей. На самом деле [важны] даже не деньги, а внимание, умение выслушать".

Грибаускайте сказала, что дала премьер-министру Саулюсу Сквернялису три недели на решение этого вопроса, но ничего не было сделано: "Я дала правительству и премьеру возможность взять лидерство на себя в решении этого вопроса. Три недели. Дольше ждать нельзя, поэтому я не только встретилась, но, в первую очередь, подготовилась к встрече: мы подготовили поправки, учли мнение всех профсоюзов, мнение экспертов, учли международную практику. Только потом я пригласила всех за стол переговоров, поговорить, выслушать еще раз, предложить свои идеи".

Предложенные президентом поправки предлагают принять в срочном порядке. По словам президента, это делают потому, что ситуацию надо исправлять сейчас. Однако Грибаускайте прибавила – это не значит, что увеличатся зарплаты, просто облегчат осуществление новой системы зарплат.

По словам президента, предложенные поправки ограничат возможность манипуляции зарплатами в отдельных школах или мэриях и обеспечат учителям гарантию защиты их интересов.

"Конечно, этих поправок мало, поскольку мы также говорим о возможности небольшого увеличения финансов, что является ответственностью правительства. Поэтому я предлагаю в ходе решения вопросов бюджета решить вопрос частичного учета требований (поскольку требований довольно много)", – сказала президент.

По ее словам, в бюджете должны предусмотреть необходимые меры, а с точки зрения долгосрочной перспективы, нужно соглашение экспертов и политических партий о долгосрочном финансировании системы образования: "Это очень важно, поскольку нельзя с наскока решить одну проблему, не решая их в целом, поскольку именно система образования - это та система, реформа которой систематически до конца не продумана. Все делается непоследовательно".

По этой причине, по словам президента, нужно прислушаться к мнению учителей, поскольку именно они, а не власть лучше знают, какие перемены нужны: "Поэтому эта беседа и способность услышать - обязанность политиков. Я сделала, что могла. Регистрирую законы, но финансирование (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) - прямая ответственность правительства. Я очень надеюсь, что все же новый министр, и премьер поймут всю ответственность и начнут сотрудничать с общиной учителей".

Президент считает, что без ответа правительства решить проблему невозможно: "Одно дело, то, что представила я, но если со стороны советников правительства будут доноситься тексты, унижающие достоинство учителей, я думаю, ситуация не изменится. Поэтому ответственность сейчас на правительстве".