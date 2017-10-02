Безответственное поведение литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (LG, Литовские железные дороги), к которому прежние правительства относились терпимо, нанесло ущерб государству, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте после того, как в понедельник Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала LG на 27,87 млн. евро за то, что она разобрала в 2008 году рельсы на участке путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).
President Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Karolina Pansevič

"Новое руководство министерства транспорта и коммуникаций, а также компании Lietuvos gelezinkeliai преследует шлейф халатности и ошибок прежнего руководства. Долгие годы несколько правительств терпимо относились к "государству в государстве" и безответственному повешению, что нанесло ущерб финансам и репутации всей страны", - цитируются слова президента в комментарии, присланном BNS.

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Еврокомиссия в понедельник оштрафовала литовскую Lietuvos gelezinkeliai на 27,87 млн. евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия).

Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

BNS
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