"Новое руководство министерства транспорта и коммуникаций, а также компании Lietuvos gelezinkeliai преследует шлейф халатности и ошибок прежнего руководства. Долгие годы несколько правительств терпимо относились к "государству в государстве" и безответственному повешению, что нанесло ущерб финансам и репутации всей страны", - цитируются слова президента в комментарии, присланном BNS. Статьи по теме: Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро Еврокомиссия может оштрафовать ЛЖД за разобранные рельсы уже на следующей неделе Еврокомиссия в понедельник оштрафовала литовскую Lietuvos gelezinkeliai на 27,87 млн. евро за то, что она ограничила конкуренцию, разобрав в 2008 году рельсы на участке путей из Мажейкяй в Реньге (Латвия). Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.











