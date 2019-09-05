После встречи с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент отметил, что дислоцированный в Литве в позапрошлом году международный батальон союзников является хорошим средством сдерживания России, однако этого не достаточно, чтобы защититься от возможного нападения Москвы.

"Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше", – сказал журналистам Г. Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

"Мы очень рады принимать Батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого не достаточно", – добавил он.

По словам президента, угрозу безопасности Литвы представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области.

Сейчас Балтийские страны стремятся получить дополнительные гарантии воздушной обороны, чтобы в случае конфликта дежурящие в них истребители выполняли и оборонные задачи, а союзники чаще присылали на учения наземные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Литва, Латвия и Эстония также пытаются убедить союзников укрепить дислоцированные здесь в 2017 году международные батальоны средствами ПВО и морской обороны.

Кроме того, просят о вкладе союзников в то, чтобы в случае конфликта Балтийские страны не были отделены от оставшейся территории НАТО, если россияне займут коридор в Сувалках и получат контроль над Балтийским морем. Литва стремится к созданию более детальных оборонных планов НАТО.

Й. Столтенберг утверждает, что за последние несколько лет альянс значительно усилил свое присутствие в регионе Балтийского моря и "мы постоянно обсуждаем возможности сделать больше".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить наш уровень готовности, чтобы наши силы подкрепления создавали бы еще более эффективное сдерживание", – сказал генсекретарь НАТО.

Г. Науседа в Брюсселе также повторил, что будет стремиться установить более тесный диалог с Белоруссией, невзирая на не меняющуюся позицию Литвы по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС.

Президент сказал, что хочет прорыва в торговле, в сфере инвестиций, а также углубить общественные связи между Литвой и Беларусью.

"Диалог значительно лучше, чем конфронтация", – сказал глава государства.

"Мы хотим понимать друг друга лучше, поэтому я буду стремиться к восстановлению диалога с нашим соседом, чтобы мы могли решать все проблемные вопросы", – сказал Г. Науседа.

На состоявшейся недавно встрече с политологами, детали которой не предавались гласности, Г. Науседа обсуждал изменения в отношениях с Белоруссией.

В последнее время Литва блокировала соглашение Беларуси и ЕС об основах отношений.