"13-я пенсия - менее удачное предложение, поскольку она вводится как одинаковая сумма для всех, независимо от размера пенсии", – сказал журналистам Науседа.

"Это ненадежное решение, поскольку речь идет об однократных выплатах, о всем характерными для однократных выплат особенностями", – прибавил он.