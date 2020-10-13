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Президент Литвы Гитанас Науседа называет решение платить пенсионерам 13-ю пенсию ненадежным. По его словам, надо продолжать индексировать пенсии, а 13-я пенсия - "менее удачное предложение".
"13-я пенсия - менее удачное предложение, поскольку она вводится как одинаковая сумма для всех, независимо от размера пенсии", – сказал журналистам Науседа.
"Это ненадежное решение, поскольку речь идет об однократных выплатах, о всем характерными для однократных выплат особенностями", – прибавил он.
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