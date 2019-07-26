Президент Литва: возня по поводу еврокомиссара дискредитирует процесс его выбора

"Толкотня по поводу кандидатуры еврокомиссара, разногласия Cейма с правительством и его главой в этом вопрос не только останавливают, но и дискредитируют процесс выбора нового члена Еврокомиссии, снижают наши переговорные возможности, которые сейчас используют другие страны", – отметил Г. Науседа в распространенном пресс-релизе.
Так он отозвался о ситуации, когда правящие "крестьяне" назвали кандидатом в еврокомиссары министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, а премьер Саулюс Сквернялис утверждает, что это решение не согласовано.
Президент призывал незамедлительно прибегнуть к согласованным и активным дипломатическим действиям, чтобы Литва получила пост еврокомиссара, который бы наилучшим образом отвечал интересам страны и всего ЕС.
По словам главы государства, он готов в ближайшие дни согласовать кандидатуру с правительством и выдвинуть ее на утверждение сейма.
"Также важно, чтобы кандидат Литвы в члены Европейской Комиссии обладал высокой деловой и профессиональной репутацией, подходящим опытом государственной и политической деятельности", – отметил Г. Науседа.
Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство после согласования с президентом и сеймом.
В четверг фракция правящих "аграриев" в сейме решила предложить в ЕК В. Синкявичюса, утверждая, что Литве в комиссии предлагают ответственность за инновации.
Делегированный этой премьер С. Сквернялис утверждает, что это выдвижение для него новость, а портфель, который должен достаться Литве в ЕК, пока не ясен.
Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
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