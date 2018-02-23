После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Литва хочет сохранить нынешний порядок назначения еврокомиссаров, согласно которому каждая отдельная страна делегирует по одному члену Еврокомиссии, заявила литовский президент Даля Грибаускайте.
Banksy painting Brexit
© AFP / Scanpix

"Мы поддерживаем позицию, согласно которой все страны, независимо от размера, сохраняют количество комиссаров", - заявила президент в транслировавшемся в пятницу интервью радиостанции ЛРТ.

Глава государства отправляет в Брюссель для участия во встрече лидеров ЕС, на которой во время неформальных переговоров основное внимание будет уделено бюджету сообщества на 2021–2027 годы.

Речь также пойдет и о структуре органов ЕС после Brexit.

По словам Д. Грибаускайте, Литва одобряет предложение сократить количество европарламентариев с 751 до 705. В таком случае еще несколько десятков кресел членов ЕП останутся в так называемом резерве на случай вступления новых членов в ЕС.

Литва также утверждает, что будущего главу ЕК далее должны выбирать лидеры стран ЕС, а кандидаты не должны ограничиваться только теми, которых выдвигают партии, находящиеся в Европарламенте.

Сейчас Литву в ЕК представляет Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, он отвечает за вопросы здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

В Совете руководителей ЕС в основном будут обсуждать "дыру" в бюджете в размере 10 млрд евро, которая образуется в связи с Brexit.

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