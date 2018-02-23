"Мы поддерживаем позицию, согласно которой все страны, независимо от размера, сохраняют количество комиссаров", - заявила президент в транслировавшемся в пятницу интервью радиостанции ЛРТ.

Глава государства отправляет в Брюссель для участия во встрече лидеров ЕС, на которой во время неформальных переговоров основное внимание будет уделено бюджету сообщества на 2021–2027 годы.

Речь также пойдет и о структуре органов ЕС после Brexit.

По словам Д. Грибаускайте, Литва одобряет предложение сократить количество европарламентариев с 751 до 705. В таком случае еще несколько десятков кресел членов ЕП останутся в так называемом резерве на случай вступления новых членов в ЕС.

Литва также утверждает, что будущего главу ЕК далее должны выбирать лидеры стран ЕС, а кандидаты не должны ограничиваться только теми, которых выдвигают партии, находящиеся в Европарламенте.

Сейчас Литву в ЕК представляет Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис, он отвечает за вопросы здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

В Совете руководителей ЕС в основном будут обсуждать "дыру" в бюджете в размере 10 млрд евро, которая образуется в связи с Brexit.