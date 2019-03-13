

"Литва поддержала бы перенос Brexit, если бы СК обратилось с такой просьбой", - заявила президент в среду.

Ее комментарий передала BNS пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

Английским парламентариям в ближайшие дни предстоит выбрать, выходить ли из Евросоюза (ЕС) без соглашения или же отложить Brexit.

Палата общин во вторник отклонила согласованный премьером Терезой Мэй с ЕС проект условий выхода страны из Сообщества.