Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг заявила, что рассматривается возможность высылки из страны работающих здесь сотрудников российской разведки под дипломатическим прикрытием.
President Dalia Grybauskaitė
© LRPK / Robertas Dačkus

Глава государства заявила об этом, отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на отравление в Великобритании двойного российско-британского агента, в котором Лондон обвиняет Россию.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского", - сказала журналистам в Брюсселе президент.

Ранее Bloomberg сообщил, что власти Великобритании делятся с союзниками в Европе разведывательными данными по делу о расследовании отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пытаясь убедить их в ответ вслед за Лондоном выслать российских дипломатов.

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