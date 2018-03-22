Глава государства заявила об этом, отвечая на вопрос о возможном ответе Литвы на отравление в Великобритании двойного российско-британского агента, в котором Лондон обвиняет Россию.
"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского", - сказала журналистам в Брюсселе президент.
Ранее Bloomberg сообщил, что власти Великобритании делятся с союзниками в Европе разведывательными данными по делу о расследовании отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пытаясь убедить их в ответ вслед за Лондоном выслать российских дипломатов.
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