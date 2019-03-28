"Литва, можно сказать, никогда не была так защищена, как сейчас", - сказала глава государства в распространенной президентской пресс-службой в четверг звукозаписи.
"Поэтому членство в НАТО - это наша возможность жить в мире, создавать свое государство таким, какого мы сами хотим", - добавила она.
По словам Д. Грибаускайте, Литва в историческом отношении пострадала от сложных геополитических вызовов, но сегодня НАТО гарантирует, что "оккупации, ссылки и преследование нашего народа никогда не повторятся".
В четверг в Сейме Литвы отметят 15-летие её членства в НАТО.
На мероприятия приглашены послы государств и атташе по обороне стран НАТО, представители Министерства обороны, Вооруженных сил Литвы.
На заседании Сейма состоится дискуссия о значении НАТО для государственности Литвы, выступит помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, посол Такан Ильдем, члены Сейма, представитель интеграционной единицы сил НАТО в Литве, полковник-лейтенант Кейт Александер Муди.
В полдень на Площади независимости будут подняты флаги Литвы и НАТО, показательную программу продемонстрируют Рота почетного караула ВС и оркестр ВС Литвы.
В этом году НАТО отмечает 70-летний юбилей. Литва вступила в этот оборонный альянс 29 марта 2004 года, когда в Вашингтоне были депонированы документы о ратификации Североатлантического договора.
К консерваторам перешел еще один бывший "крестьянин" (9)
В парламентскую фракцию Союза отечества -христианских...
Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (130)
В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...
Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы (2)
28 марта истекает срок подачи листов с подписями в...
Глава МИД Литвы называет приговор в деле 13 января вестью и нынешним военным преступникам (58)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
"Попустительство прихотям России": Кубилюс выпал из борьбы за пост главы Совета Европы (89)
Консерватор Андрюс Кубилюс в среду выпал из борьбы за...
TOP новостей
Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (130)
В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...
Вскоре Литва перестанет менять время: экономист посчитал, в каком времени лучше остаться (20)
Европарламент постановил, что с 2021 года стрелки часов...
Эту проблему долго игнорировали: в закрытых группах на фейсбуке происходят страшные вещи (1)
Неконтролируемое употребление алкоголя и наркотиков,...
К консерваторам перешел еще один бывший "крестьянин" (9)
В парламентскую фракцию Союза отечества -христианских...
Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы (2)
28 марта истекает срок подачи листов с подписями в...