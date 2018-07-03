"Мы знаем, что эти международные и трансатлантические отношения сейчас переживают определенное напряжение. В рамках этого напряжения Балтийские страны, Литва должны найти свое место, и возможно, даже стать звеном, которое попытается искать смягчения этих отношений и сокращения напряжения", - сказала глава государства на встрече с послами Литвы.

Между ЕС и США в последнее время возникают споры в основном по поводу торговли и превенции климатических изменений, а также в связи с решением Вашингтона выйти из иранского ядерного соглашения.

"Задачей дипломатов будет найти в этом сложном мире лучшее обеспечение безопасности и интересов Литвы, независимо от того, той динамики международных отношений, которая есть сейчас или будет в будущем", - сказала президент.

Выступление главы государства распространила президентская пресс-служба.

Среди важнейших задач внешней политики Литвы Д. Грибаускайте назвала послам обеспечение национальной безопасности и обороны.

По ее словам, с приближением саммита НАТО необходимо обеспечить поддержку реализации целей Литвы со стороны союзников, а для этого важно укрепить стратегическое партнерство с Францией, США и Польшей, а также углубить сотрудничество с Германией, командующей батальоном НАТО в Литве.

На этой неделе в Вильнюсе проходит слет послов и почетных консулов Литвы.