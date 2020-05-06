"Для Латвии безопасность этой станции является абсолютно первостепенным и определяющим вопросом. И с этой точки зрения не может быть компромиссов. Однако по поводу этой декларации должно решать правительство, а дискуссии об этом еще идут", – сказал в телефонном интервью BNS из Риги в среду президент Латвии.
Правительство Литвы утверждает, что Беларусь реализует проект АЭС в 50 км от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.
С целью осложнить реализацию проекта Литва заявила, что не будет закупать электроэнергию, которую будет производить станция, и также добивается того, чтобы ее примеру последовали другие Балтийские государства, огласив совместную декларацию об ограничении импорта. Латвийское правительство в последние месяцы рассматривало этот вопрос несколько раз, но пока не приняло решение.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в среду предложил премьерам Латвии и Эстонии "не мешкать и договориться, чтобы политическая декларация была утверждена вместе с вопросами методики закупки электроэнергии у третьих стран до конца мая".
Белорусское Министерство энергетики в среду сообщило, что на БелАЭС доставлено атомное топливо для первого реактора.
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