"Для Латвии безопасность этой станции является абсолютно первостепенным и определяющим вопросом. И с этой точки зрения не может быть компромиссов. Однако по поводу этой декларации должно решать правительство, а дискуссии об этом еще идут", – сказал в телефонном интервью BNS из Риги в среду президент Латвии.

Правительство Литвы утверждает, что Беларусь реализует проект АЭС в 50 км от Вильнюса без соблюдения требований безопасности.

С целью осложнить реализацию проекта Литва заявила, что не будет закупать электроэнергию, которую будет производить станция, и также добивается того, чтобы ее примеру последовали другие Балтийские государства, огласив совместную декларацию об ограничении импорта. Латвийское правительство в последние месяцы рассматривало этот вопрос несколько раз, но пока не приняло решение.



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в среду предложил премьерам Латвии и Эстонии "не мешкать и договориться, чтобы политическая декларация была утверждена вместе с вопросами методики закупки электроэнергии у третьих стран до конца мая".

Белорусское Министерство энергетики в среду сообщило, что на БелАЭС доставлено атомное топливо для первого реактора.