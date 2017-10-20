"КС сегодня развеял сомнения и однозначно ответил на вопрос, который вызвал множество дискуссий в обществе. Сейчас совершенно ясно, что единственным путем для разрешения проблемы двойного гражданства является изменение Конституции путем референдума", - заявила Д. Грибаускайте в комментарии, переданном BNS пресс-службой главы государства.

Референдум возможен во время президентских выборов

Референдум по вопросу двойного гражданства, возможно, может быть организован одновременно с президентскими выборами, которые состоятся через полтора года, заявила представитель спикера Cейма Литвы Виктораса Пранцкетиса.

"Конституционный суд решил, что расширение двойного гражданства возможно только путем изменения Конституции, также и будет сделано", - сказала BNS глава секретариата спикера Гинтаре Жукайте.

"Вероятно, что референдум будет инициирован одновременно с предстоящими в 2019 году президентскими выборы, поскольку эти выборы демонстрируют наибольшую активность избирателей", - сказала она.

Согласно Конституции, провозгласить референдум может Cейм либо 300 000 граждан.

Президентские выборы состоятся в мае 2019 года.

В пятницу КС заявил, что расширение возможности двойного гражданства в Литве возможно только путем несения измерений в Конституцию через референдум.

Сейм направил запрос в КС о том, можно ли закрепить законом право на двойное гражданство для граждан Литвы, покинувших страну после восстановление независимости и проживающих в странах ЕС и НАТО.

В Конституции говорится, что за исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

Ранее Конституционный суд указал, что двойное гражданство возможно только в исключительных случаях, а его широкое применение возможно лишь путём изменения Конституции. Статью о гражданстве можно изменить только путём референдума.

На этой неделе литовский премьер Литвы Саулюс Сквярнялис отмечал, что если Конституционный суд Литвы не откроет путь для двойного гражданства литовцев, эмигрировавших в другие страны Евросоюза и НАТО, политики обязаны будут объявить референдум по поправкам к Конституции.